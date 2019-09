Milers de persones recorden el 20-S davant la seu d'Economia

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que fa dos anys que estan empresonats acusats de rebel·lió i sedició, van demanar ahir, mitjançant textos escrits llegits en un acte d'Òmnium Cultural, «no renunciar a la llibertat» de Catalunya, sigui quina sigui la pròxima sentència del Tribunal Suprem.

Diversos milers de persones es van concentrar als voltants de la seu del departament d'Economia de la Generalitat per commemorar el segon any dels fets ocorreguts en aquesta mateixa conselleria, i que després van conduir a la detenció i empresonament dels «Jordis» com a líders de les principals entitats sobiranistes de Catalunya, l'ANC i Òmnium.

Diverses personalitats de la societat civil van llegir textos de tots dos presos en un acte organitzat per Òmnium Cultural, entre consignes de «llibertat presos polítics», «ho tornarem a fer», «unitat» i «independència».

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va llegir un escrit de Jordi Cuixart en què afirma que si l'any 2017 es va produir «desobediència» va ser perquè «tot ésser humà té dret a actuar sempre d'acord amb la mateixa consciència».

Jordi Sànchez va demanar que «passi el que passi amb la sentència, conjurem-nos a no defallir, a no aturar-nos en el camí cap a la llibertat, a no deixar-nos treure la nostra dignitat, i a seguir actuant com a homes i dones lliures».

Cuixart, d'altra banda, afirmava en un altre text que «el judici polític que hem viscut no és cap anomalia històrica, perquè quaranta anys de dictadura van donar pas a una transició anòmala i incompleta». Adverteix, a continuació, que «la unitat d'Espanya no pot estar per damunt dels drets humans», motiu pel qual «la construcció de la república catalana també és una oportunitat de radicalitat democràtica per al conjunt de l'Estat».

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va afirmar en acabar l'acte que «el poble català» no callarà «davant la injustícia» que suposa que «hi hagi presos polítics i exiliats», i va lamentar l'actitud del PSOE i Unides Podem respecte a la falta de diàleg amb el Govern.

D'altra banda, unes dues-centes persones convocades pels CDR i un altre centenar amb banderes espanyoles i de la Guàrdia Civil van coincidir ahir a la tarda a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Totes dues concentracions van estar separades en tot moment per una considerable distància física, ja que efectius antiavalots dels Mossos d'Esquadra van conformat una zona de seguretat entre tots dos col·lectius.