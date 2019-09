El president del TSJC adverteix l'independentisme que la llei s'aplicarà «sense prejudici per la rellevància social»

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va destacar ahir el paper de la justícia per «igualar» tothom i va assegurar que la llei s'aplicarà «sense cap prejudici relacionat amb la rellevància social del sotmès a ella».

Barrientos, que ahir va inaugurar l'any judicial en un acte celebrat a l'Audiència de Lleida, va al·ludir a les paraules que el president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el seu discurs del dia 9 passat a l'acte d'obertura de tribunals a Madrid, i va advertir: «La justícia s'erigeix com la principal eina de la qual se serveix la societat per garantir la supremacia de la llei». Per això, va insistir Barrientos, «la justícia és un instrument de pau i concòrdia, indispensable per restaurar l'harmonia i estabilitat social alterades», i han de ser els tribunals de justícia els que «arbitrin les cor-reccions oportunes sobre aquells que busquin apropiar-se'n».

Així mateix, el president del TSJC va remarcar que les resolucions dels tribunals són «vinculants i de compliment obligatori per a tots els ciutadans».

D'altra banda, Barrientos va lamentar que s'atribueixi una part de la culpa de l'increment de la criminalitat a Barcelona a les decisions judicials.