Quim Torra manté la pancarta dels presos i recorrerà l'ordre de retirar-la

El president català, Quim Torra, manté de moment la pancarta a favor dels «presos polítics i exiliats» que penja del balcó del Palau de la Generalitat i recorrerà l'ordre de retirar-la emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Arran d'un recurs de l'associació Impuls Ciutadà, el TSJC ha ordenat a Torra retirar en un termini de 48 hores la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», acompanyada d'un llaç groc, que penja de la façana del Palau de la Generalitat.

Segons un comunicat de l'Oficina del President, Torra presentarà a través dels seus representants legals un recurs contra l'ordre, i ho farà tan bon punt el TSJC «li hagi notificat oficialment la instrucció emesa».

Torra no retirarà la pancarta ara per ara perquè el lema que conté és, segons afirma el comunicat, un «clam molt majoritari de la societat catalana i un compromís democràtic del Govern amb les persones que pateixen repressió per haver defensat la democràcia, els mandats electorals i els drets fonamentals». El president considera que es tracta d'una nova «vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, com ja es va produir quan la Junta Electoral Central va ordenar la retirada, de manera irregular i sense tenir les competències per fer-ho», d'aquesta pancarta, episodi pel qual serà jutjat per desobediència.

Justament ahir el TSJC va decidir ajornar al pròxim 18 de novembre el judici a Torra per no retirar aquesta pancarta en campanya electoral, en no poder resoldre a temps les recusacions que el president va plantejar contra els magistrats que han de jutjar-lo.

D'altra banda, el magistrat Carlos Ramos ha proposat rebutjar la recusació que el president català, Quim Torra, ha presentat contra el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, en entendre que amb ella pretén «endarrerir» el seu judici per no retirar els llaços.

El jutge del TSJC Carlos Ramos, instructor de l'incident de recusació plantejat per Torra, ha elevat un escrit a la sala especial que ha de resoldre-la, en què proposa que no s'admeti la petició del president de la Generalitat per apartar del seu judici Barrientos i la magistrada Mercedes Armas, dos dels magistrats designats per jutjar-lo. En el mateix acte, el magistrat acorda no admetre a tràmit la petició de recusació que, dimarts passat, Torra va presentar contra ell amb l'argument que el jutge té una «estreta» vinculació amb el PSC perquè va ser elegit a proposta del Parlament i a instàncies del partit socialista.

Ramos considera que no hi ha motius per apartar del judici Bar-rientos i Armas, i atribueix la recusació plantejada per Torra al seu «afany» d'«endarrerir la tramitació del procediment i/o apartar els jutges naturals de la causa».

Concretament, el magistrat descarta que Barrientos i Armas estiguin contaminats per haver format part de la sala que va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra Torra, atès que aquests es van limitar a estudiar si la denúncia complia els requisits que exigeix la llei processal per admetre-la a tràmit.