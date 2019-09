Torra fa una crida a la desobediència civil i defensar la llibertat fins "a les últimes conseqüències"

El president de la Generalitat, Quim Torra, a fet una crida a practicar la desobediència civil "quan calgui". Torra ha explicat que el que cal fer "en els temps que vindran" és defensar la llibertat "fins a les últimes conseqüències" i considera que no hi ha "cap batalla petita" per la defensa d'aquesta llibertat. "Avui vull encoratjar-vos a viure per reclamar la llibertat amb la fórmula que sabem, radicalitat democràtica, republicanisme, drets civils, socials i polítics, no violència i quan calgui, desobediència civil", ha assenyalat el president. Torra ha fet aquestes declaracions en la inauguració a Santa Coloma de Farners de l'exposició 'Joan Jordà, llavors', que repassa algunes pintures d'aquest artista exiliat a França el febrer del 1939.

Torra ha lloat Jordà de qui ha destacat el fet de "desobeir" per anar a l'exili i ha demanat als assistents que cal ser "molt Jordà" en el sentit de defensar la llibertat. Tot plegat, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, i una trentena de convidats que han visitat l'exposició, entre els quals bona part de la família de l'artista exiliat. L'acte ha conclòs amb una copa de cava.