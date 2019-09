Troben un home mort a Platja d'Aro ofegat en inundar-se el baix on dormia

Un home d'uns 30 anys ha mort ofegat a Platja d'Aro (Baix Empordà) després que s'inundessin els baix comercial on dormia. Segons ha pogut saber l'ACN, una veïna havia denunciat la seva desaparició en no trobar-lo al lloc habitual, i prop de dos quarts de vuit del vespre ha estat localitzat mort dins el mateix local. La víctima dormia amb el permís del propietari a un baix comercial del carrer Ciutat de Girona de la localitat, que s'ha inundat després dels forts aiguats d'aquest dissabte. S'han activat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra per trobar el cos de l'home. Els efectius han extret l'aigua de la zona inundada fins que la unitat subaquàtica del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers ha pogut fer la immersió. Els Mossos segueixen al lloc dels fets realitzant tasques per identificar plenament la víctima.