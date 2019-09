Trump anuncia noves sancions contra el Banc Central de l'Iran

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar ahir noves sancions contra el Banc Central de l'Iran, enmig de la tensió suscitada per l'atac contra dues instal·lacions petrolieres a l'Aràbia Saudita, del qual Washington responsabilitza Teheran.

«Aquestes són les sancions més grans imposades mai contra un país», va afirmar Trump, que havia amenaçat aquesta setmana d'incrementar les mesures punitives contra l'Iran.

El secretari del Tresor, Steven Mnuchin, va explicar que les noves sancions «tallaran totes les fonts de fons a l'Iran», incloent-hi el seu fons de riquesa sobirana.

En concret, segons el comunicat del departament del Tresor, s'ha sancionat el Banc Central de l'Iran (CBI), al qual s'acusa de finançar la Guàrdia Revolucionària iraniana, la Força al Quds i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, el Fons Nacional per al Desenvolupament de l'Iran (NDF), el fons sobirà del país, i Etemad Tejarate Pars, una empresa iraniana emprada per encobrir transferències per compres militars per part de l'NDF.

«El Banc Central de l'Iran i el Fons Nacional de Desenvolupament tenien com a fi salvaguardar el benestar dels iranians, però en el seu lloc han estat usats per aquest règim corrupte per traslladar les reserves de divises de l'Iran a grups terroristes», va denunciar Mnuchin.

Estats Units ja havia imposat sancions contra el Banc Central i el sistema financer del país.

Els béns del banc als Estats Units estan congelats i la institució està subjecta a sancions secundàries.