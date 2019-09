VÍDEO | Uns ciclistes eviten que un cérvol mori ofegat

Un grup de ciclistes s'han convertit en els herois d'una història amb final feliç, després que hagin aconseguit rescatar amb vida a un cérvol que havia quedat atrapat entre les runes d'una casa abandonada i inundada per les fortes pluges del temporal, a Huéscar (Granada).



Al vídeo en què s'aprecia la seva heroica acció, i que s'ha convertit en un fenomen viral, s'aprecia com els ciclistes posen tot el seu esforç per rescatar l'animal. No dubten a tirar de les seves banyes fins que l'animal aconsegueix escalar pel mur de la casa amb les seves potes del darrere.



Després de ser rescatat, l'animal fuig espaordit, però fora de perill després d'haver passat les seves últimes hores (o dies, es desconeix quan va caure en aigua) dins de la 'piscina' que havien format les intenses pluges.





Un aplauso para estos ciclistas que han rescatado a un ciervo de morir ahogado en Huescar, Granada. pic.twitter.com/8P649P1tBI — Ismael López Martín (@ismaelquesada) 21 de septiembre de 2019