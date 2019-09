El 82% de catalans i el 59% d'espanyols aposten pel diàleg per resoldre el conflicte a Catalunya

El 82% dels catalans i el 59% dels espanyols aposten pel diàleg entre governs per resoldre el conflicte a Catalunya, segons un sondeig de GAD3 de 'La Vanguardia', mentre que un 32,6% d'espanyols creuen que la millor solució és l'aplicació del 155, amb només un 11% de catalans compartint aquesta opinió. D'altra banda, l'enquesta també apunta que més del 60% tant d'espanyols com de catalans consideren que una reforma constitucional i un nou Estatut seria la proposta més encertada (62% i 65%, respectivament). La fórmula que té més suport a Catalunya, però, seria un nou sistema de finançament (66%), seguida de prop per la convocatòria d'un referèndum (64%), encara que fins a un 51% d'espanyols hi estaria en contra. Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem al judici de l'1-O, un 55% d'espanyols consideren que la condemna "està justificada perquè hi va haver violència", mentre que a Catalunya gairebé un 65% la rebutja i menys del 30% la considera lògica.

També en relació al judici de l'1-O, l'opció de l'indult com a "gest de conciliació per a facilitar la solució al conflicte" només té el suport del 32% d'espanyols, mentre que a Catalunya un 55% hi estarien a favor i un terç la rebutgen. En un sentit similar, un 40% de catalans veurien bé una reforma del Codi Penal per rebaixar les penes, mentre que un 60% d'espanyols hi serien contraris.