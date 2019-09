Ada Colau veu «inacceptable» el 155 i assegura que Podem sempre l'ha rebutjat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va matisar ahir les declaracions del líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que inicialment s'havia mostrat favorable a una hipotètica aplicació del 155 a Catalunya en un govern en coalició amb el PSOE i que se'n va desdir poc després. «Mai formarem part d'un 155. Al contrari, sempre treballarem perquè hi hagi diàleg», va aclarir Colau a Catalunya Ràdio.

«Ho va dir d'una manera que es podria prestar a l'ambivalència, és cert. Però és igual, nosaltres mai hem canviat la nostra posició i sempre hem dit el mateix», va valorar l'alcaldessa de Barcelona, i va aclarir que el seu partit veu «inacceptable el 155. Colau va posar d'exemples «el rebuig a la unilateralitat a Catalunya i en contra de qualsevol actitud repressiva per part de l'Estat en forma de 155 o de càrregues l'1 d'octubre». Colau va evitar opinar sobre l'aturada de país i va apostar perquè la resposta a la sentència «estigui liderada per les entitats, al marge de les institucions».

«No és a les nostres mans canviar la sentència, però sí que hem de fer el possible perquè surtin de la presó. Que hi hagi gent empresonada ens impedeix el debat polític», va continuar la líder de Barcelona en Comú, que va tornar a parlar «d'indults i de reforma del Codi Penal». De les paraules de Pedro Sánchez sobre el seu «insomni» si governés amb Unides Podem, Colau es va mostrar molt crítica. «Sánchez es penedirà durant la campanya d'haver dit que no dormiria tranquil si governés amb Unides Podem. És irresponsable i decebedor», va dir Colau.