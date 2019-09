Barcelona celebra el Dia sense Cotxes contra el canvi climàtic

Barcelona ha celebrat aquest diumenge el Dia sense Cotxes, una jornada amb activitats per lluitar contra el canvi climàtic reduint el trànsit, una iniciativa impulsada d'una banda per l'ajuntament i, per l'altra, per l'organització 'Fridaysfor future'.

El consistori barceloní, coincidint amb les festes de la capital catalana i amb la Setmana Europea de la Mobilitat, ha convocat un Dia sense Cotxes aquest diumenge amb el lema 'La Mercè respira', restringint per segon any consecutiu el pas dels vehicles en diverses zones de la ciutat.

La més destacada és el carrer Via Laietana, que avui continua tancada al trànsit des de les 11.00 d'aquest matí fins a les 20.00 d'aquesta tarda, amb activitats i tallers per als ciutadants, que aquest matí ha visitat la tinent d'alcalde d'Ecologia de l'ajuntament de Barcelona Janet Sanz, que ha reivindicat "més dies amb menys cotxes i contaminació".

La mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha referit també a aquesta iniciativa en les xarxes socials: "la Via Laietana d'avui és una imatge de la ciutat que volem, amb menys cotxes i contaminació i més espai públic i verd per a nens i nenes, veïns i veïnes", ha escrit en el seu compte de twitter.

D'altra banda, desenes de joves convocats per l'organització 'Fridays for future' s'han manifestat aquest matí i han tallat temporalment el trànsit de l'Avinguda Meridiana per a portar a terme activitats lúdiques i reivindicar mesures per restringir l'accés dels vehicles a la ciutat.