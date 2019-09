Un home n'apunyala un altre per recriminar-li que orinés al carrer

Un home en va apunyalar presumptament un altre de 74 anys el matí d'ahir al carrer Nou de Sadurní del barri barceloní del Raval, després que la víctima, que actualment es troba en estat lleu, li recriminés que orinés a la via pública.

Després de ser reprès pel veí, l'agressor es va dirigir cap a ell i presumptament li va clavar diverses punyalades per l'esquena, va informar l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press. La Guàrdia Urbana va acudir al lloc dels fets però no va poder detenir el presumpte agressor, al qual de moment no han localitzat. La víctima és un home de 74 anys que ha quedat ferit lleu, va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

La Policia Local disposa de la gravació de les càmeres d'una seu del sindicat d'UGT que es troba en la mateixa zona dels fets i que podria facilitar la labor d'identificació de l'agressor.

També ahir, un menor de 17 anys també va ser apunyalat al coll en una baralla al vestíbul del metro de la plaça de Catalunya de Barcelona.