Más Madrid aprova presentar-se a les eleccions espanyoles el 10-N

Más Madrid ha aprovat aquest diumenge presentar-se a les eleccions espanyoles el 10 de novembre. En una assemblea amb càrrecs electes, dirigents i militants –en total unes 500 persones segons l'organització–, la formació ha optat per participar als comicis. "S'aprova per immensa majoria iniciar el procés per concórrer a les eleccions", ha informat el partit a Twitter. No s'ha decidit encara qui encapçalarà la candidatura, mentre que el portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, no ha participat a la trobada per "no condicionar el debat". Segons la formació, municipis, districtes i sectorials seguiran debatent fins el dimecres, quan es tancaran tots els detalls de la llista electoral i es validarà la decisió.

Amb aquesta decisió, que asseguren que ha estat "majoritària" i "debatuda", la formació busca ser "un antídot" per poder "recuperar la confiança dels espanyols en la dignitat de les institucions", així com per facilitar un govern espanyol progressista. En una atenció als mitjans poc després de la decisió Gabi Ortega, regidor de Más Madrid per Móstoles, ha apuntat que no poden "quedar-se de braços plegats" i ha apostat per fer "un pas endavant".

En un sentit similar s'ha expressat la regidora de la formació a Madrid, Inés Sabanes, que ha afegit que el seu objectiu principal és "combatre l'abstenció" que creuen que és el risc més gran perquè portaria a un govern amb suport de la ultradreta, i no tant la divisió dels vots d'esquerres entre la seva candidatura i Podem. "S'ha imposat la frustració de no tenir un govern progressista; nosaltres podem intervenir i ser l'alternativa, podem ajudar a configurar aquest govern", ha insistit Sabanes.



Íñigo Errejón, la persona "idònia" per encapçalar la llista

Encara que no s'ha decidit en aquesta assemblea qui encapçalarà la llista electoral del 10-N, els dos regidors han assegurat que la persona "idònia" per fer-ho és Íñigo Errejón, tant per "responsabilitat i coherència" com per "el que representa com a referent a Madrid". "Ho hem de fer amb persones com Errejón, amb tarannà coherent i seny per facilitar acords i acabar amb el bloqueig polític", ha explicat Ortega, que ha afegit després que estan "convençuts" que Errejón "administrarà el mandat de les bases amb molt seny".

Tot i això, han insistit que la decisió sobre qui liderarà la candidatura encara no està presa i han reconegut que a l'assemblea, on el sentir majoritari ha estat favorable a Errejón, també hi ha hagut veus que han proposat que lideri la llista una dona.

Segons han explicat, al llarg de la setmana vinent hi haurà trobades a municipis, districtes i grups sectorials per debatre sobre la decisió i sobre els detalls, que s'acabaran validant el dimecres en una altra assemblea, encara que han apuntat que de moment no saben quin serà el format de la trobada.