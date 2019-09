Milers d'egipcis es manifesten per exigir la dimissió d'Al-Sisi

Milers de persones es van manifestar divendres al centre del Caire i en altres ciutats d'Egipte contra el president del país, Abdel Fattah al Sisi, i la corrupció governamental. Les protestes s'havien tornat molt inusuals a Egipte com a conseqüència de la repressió que va patir la dissidència sota el mandat d'Al Sisi, que va prendre el poder després de l'enderrocament de l'expresident Mohamed Mursi el 2013. No obstant això, molts mitjans internacionals parlaven ahir d'una nova «primavera àrab» al país de les piràmides.

Les forces de seguretat es van mobilitzar per dispersar els manifestants del Caire utilitzant gas lacrimogen. Els testimonis van informar que la policia va practicar diversos arrestos. A més, es van produir mobilitzacions en altres llocs com Alexandria, a la costa mediterrània, a Suez, al mar Roig, així com a la ciutat tèxtil del delta del Nil de El-Mahalla al-Kubra, situada a uns 110 quilòmetres al nord del Caire.

Arran d'aquestes grans protestes ciutadanes, hi va haver una forta presència de seguretat al centre del Caire i a la Plaça Tahrir, on el 2011 van començar les protestes que van enderrocar el veterà governant Hosni Mubàrak. El mandatari egipci va sortir ahir al pas de les acusacions de corrupció llançades contra ell i contra l'Exèrcit a les xarxes socials en les dues últimes setmanes.

Bona part de les protestes es van iniciar després que un contractista egipci fugit a Espanya, Mohamed Alí, publiqués diversos vídeos a Facebook en què acusa Al Sisi i els militars de malbaratar els fons públics en projectes fallits. En un d'ells, Alí assegurava que la seva empresa va guanyar un contracte per construir cinc mansions i un gran palau que servirien com a residència per a Al Sisi i els alts comandaments de l'Exèrcit al barri cairota de Hickstep. Aquestes cases tenien túnels cap a cinc edificis oficials.

L'organització Human Rights Watch (HRW) va instar ahir a les autoritats egípcies a respectar el dret a la protesta pacífica en virtut del dret internacional dels drets humans. «Les agències de seguretat del president Al Sisi han usat una vegada i una altra la força bruta contra les protestes pacífiques», va afirmar el sotsdirector de HRW per al Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, Michael Page. «Les autoritats haurien de reconèixer que el món està pendent i prendre totes les mesures necessàries per evitar la repetició d'atrocitats passades», va asseverar.