Els Mossos només utilitzaran el gas pebre davant «grups violents»

La cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra, Cristina Manresa, va explicar que l'ús del gas pebre que es podria utilitzar en les properes mobilitzacions està pensat «sempre» per als «grups violents que es queden al final malgrat els avisos». Manresa va destacar que abans de plantejar-se la seva utilització s'usen altres instruments, com les tanques per mantenir la distància i no haver de fer ús de «la defensa i de la força més contundent».

La comissària va destacar que aquesta és una més de les «eines» que el cos ha incorporat des que el 2013 el Parlament va prohibir l'ús de les pilotes de goma. El gas pebre permet actuar sobre un grup molt reduït amb un tint de color vermell per si després cal identificar les persones, va explicar l'intendent Miquel Hueso, que va afegir que si s'utilitza seria de manera «molt excepcional», «selectiva» i com a «últim» recurs.

Manresa va explicar que les unitats d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra, Arro i Brimo, treballen per garantir la seguretat de les 12.000 manifestacions o concentracions que es fan a l'any gestionant el conflicte «de manera positiva sempre des del vessant de mediació, el diàleg i la interlocució». La prioritat és mantenir la distància de seguretat, i només en cas que això no s'aconsegueixi es plantegen utilitzar altres elements.