El president del Mercosur critica la «violació de drets fonamentals i polítics» a Catalunya

Després d'una reunió a la seu del Mercosur a Montevideo amb els consellers d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i de Treball, Chakir El Homrani, el president del Parlament del Mercosur, Daniel Caggiani, va denunciar la «violació dels drets polítics» de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín per no poder exercir com a eurodiputats malgrat haver estat elegits.

«Sens dubte, qualsevol situació de menyspreu als drets civils i polítics contra un parlamentari trobarà per part del Parlament del Mercosur un llaç de solidaritat», va destacar Daniel Caggiani, que es va mostrar partidari de «fer sentir la veu» sobre aquesta «violació» de drets «allà on correspongui».

A més, el president del Parlament del Mercosur, que pertany al partit Moviment de Participació Popular de l'Uruguai, que forma part del Front Ampli, va fer una crida a «buscar camins d'enteniment» per tal de «resoldre les circumstàncies polítiques de manera democràtica, tal com correspon a qualsevol sistema democràtic».

Malgrat apuntar que el Parlament del Mercosur no ha abordat la situació política a Catalunya, Caggiani va fer notar que algun dels grups que formen el Parlament sí que han expressat una opinió sobre la situació política a Catalunya.

Per a Bosch, les declaracions de Caggiani són una mostra que el cas català s'està internacionalitzant i que no és un afer intern. «Les coses es plantegen amb més objectivitat des de la distància», va dir el conseller preguntat sobre si hi ha més «complicitats» amb la situació a Catalunya a països de fora de la Unió Europea que amb els mateixos estats europeus.

A més, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat va destacar que declaracions com les de Caggiani fan «avançar» i «ajuden a trobar una solució» a la situació política de Catalunya.

Com a balanç després de prop d'una setmana de viatge a l'Uruguai, Bosch va remarcar les «complicitats» que ha trobat al país, així com que l'hagin rebut alts representants del Govern uruguaià. «Ens han rebut al més alt nivell. Hem parlat de tu a tu amb ministres del Govern», va assenyalar el conseller.