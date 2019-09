Què és i què ha passat a l'«Area 51»?

Una convocatòria a facebook publicada a mitjans de juny com una broma, va fer saltar les alarmes entre les forces militars dels EUA. Quan van veure que més de dos milions de persones s'havien apuntat per 'assaltar' l'Area 51. L'esdeveniment, anomenat 'Storm Area51, They Can't Stop All Of Us' (Tempesta a l'Àrea 51: No poden detenir-nos a tots), ja ha estat eliminat per Facebook.

Les forces militars van emetre una dura advertència abans de l'esdeveniment dient que s'utilitzaria la força letal contra qualsevol que intentés entrar sense autorització al lloc, l'existència del qual el govern va reconèixer el 2013.

Finalment, la milionària convocatòria ha derivat en una escena festiva als voltants de la zona, fortament vigilada. L'acte ha atret a milers de persones. La majoria no han intentat entrar a les instal·lacions, excepte dues persones que han estat detingudes: un home per orinar a una balla i a una noia per per intentar mirar per sota d'una porta.



Què és l'Area 51?

L' 'Area 51', també coneguda com a Dreamland o Groom Lake, es tracta d'una base militar i un destacament remot de la Base Edwards de la Força Aèria dels EUA . Es troba al sud de Nevada a l'oest dels Estats Units. El propòsit principal de la base és, teòricament, un lloc que sembla donar suport al desenvolupament i proves d'avions experimentals i sistemes d'armament.

Però la instal·lació no és una base aèria convencional, així com les unitats operacionals avantguardistes no estan desplegades allà. En el seu lloc, sembla estar utilitzant-se per a Programes Militars Secrets d'Accés Especial i de Defensa, que no són reconeguts públicament pel govern, el personal militar i els contractistes de defensa.

L'intens secretisme que envolta a la base, l'existència de la qual no va ser reconeguda pel Govern dels Estats Units fins el 2013, ha arribat a convertir-se en el tema principal de les teories de conspiració i el fenomen ovni. Tot va començar amb la teoria que en aquest lloc es guardaven les restes d'un ovni i els cossos de la seva tripulació alienígena d'un suposat accident a Roswell, Nou Mèxic, al 1947. Tot el que passa a l'Àrea 51 és Informació Compartimentada i Classificada a Secret, per la qual cosa aquesta política de seguretat del govern assegura que només aquells amb la suficient "necessitat de coneixement" tenen exclusivament accés a informació que aquests requereixen.