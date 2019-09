Arresten un home per apunyalar-ne un altre a Santa Coloma de Gramenet

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home per ferir un altre amb una arma blanca durant una baralla que va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet. La policia catalana va informar que la baralla que van mantenir dos homes de nacionalitat xinesa es va produir cap a les vuit del vespre i que després dels fets la víctima va ser traslladada a l'hospital, on va rebre tractament i es va informar que la seva vida no estava en perill. Per fer aquesta detenció, els agents van haver d'utilitzar una pistola elèctrica Taser per reduir l'home armat, que no volia entregar el ganivet.