Buch aclareix que eines com el gas pebre només s'utilitzaran excepcionalment

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que les eines de què disposa el cos de Mossos d'Esquadra per fer front a manifestacions complicades i amb punts de violència s'utilitzaran de manera excepcional «sempre amb mediació prèvia, congruència i oportunitat». Ho va dir després de la polèmica generada pel fet que els Mossos tinguin gas pebre com un dels seus instruments, tot i que en disposen des de l'any 2013 i mai fins ara l'han fet servir. «És tan excepcional que no s'ha utilitzat fins ara», va afirmar Buch, que va posar com a exemple la manifestació que el dia 11 de setembre, coincidint amb la Diada, hi va haver davant del Parlament, on es van produir llançaments d'objectes contra els agents.,i «es va actuar amb tota normalitat».

El conseller també va destacar que al capdavant de la Brimo «hi ha una persona amb una dilatada experiència en mediació», que és l'aposta dels Mossos davant de manifestacions amb elements de risc. «El cos de Mossos d'Esquadra la garantia que dona a aquest país és el dret fonamental de qualsevol català de poder-se expressar i manifestar amb absoluta llibertat i normalitat», va afirmar Buch, que va afegir que, «en cas que hi hagi brots de violència, el cos de Mossos d'Esquadra actuarà amb mediació, congruència, oportunitat i proporcionalitat».

Des d'Interior van destacar que tant el gas pebre –que és en forma d'esprai i no de pot de fum– com altres instruments policials són a l'inventari dels Mossos des del 2013 i no s'han utilitzat fins ara, sense que res faci preveure que ara sí que s'hagin de fer servir. A més, van recordar que el gas pebre està autoritzat per la resolució 476/X del Parlament, que prohibeix l'ús de pilotes de goma però habilita el cos a emprar nous instruments menys lesius per fer front a situacions de risc.

Per part seva, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va criticar que el president de la Generalitat, Quim Torra, «es vanagloriï» i «presumeixi» de «desobeir» l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de retirar del Palau la pancarta sobre els presos del procés.

Divendres passat, el TSJC va ordenar a Torra retirar en un termini de 48 hores la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», acompanyat d'un llaç groc, que penja de la façana del Palau de la Generalitat. No obstant això, el president català manté la pancarta, i va anunciar poc després de conèixer-se la resolució del TSJC que recorrerà l'ordre de retirar-la.

Carrizosa va criticar que el president de la Generalitat «es vanagloriï» i «presumeixi» de «desobeir» la justícia, i va denunciar que Torra utilitza els edificis públics com a un «aparador de les forces separatistes» com si fossin les «seus» de JxCAT i d'ERC.

El membre de l'executiva nacional de Ciutadans va defensar que les institucions han de ser neutrals, i va advertir Torra que si manté els símbols partidistes a la façana del Palau, la seva formació tornarà a denunciar-lo davant la Junta Electoral quan comenci la campanya de les generals.

Carrizosa va lamentar que si-guin els partits i entitats les que assumeixin la «defensa de la neutralitat» de les institucions, mentre el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, «mira cap a una altra banda».