La CUP demana als ciutadans que es mobilitzin davant l'intent de provocar «por»

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha demanat als ciutadans que s'organitzin i es mobilitzin davant l'intent de l'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dilluns de generar "por" a les portes de la sentència. En declaracions des de Sabadell, on s'estan fent alguns dels registres, Reguant ha qualificat les detencions de "polítiques". "A ningú se li escapa que apareixen a pocs dies de conèixer la sentència aberrant, que mai s'hauria de produir. Busca atemorir i provocar que la gent es quedi a casa davant la criminalització de la protesta", ha afegit. Nou membres dels CDR han estat detinguts per la Guàrdia Civil i per ordre de l'Audiència Nacional perquè "podrien estar preparats per fer accions violentes", segons ha informat el cos policial.

Reguant ha afirmat que l'operació policial "no ve de nou" i ha recordat els antecedents de la Tamara Carrasco i de l'Adrià. Segons la diputada de la CUP, l'operació s'emmarca en diferents elements: la criminalització dels CDR i la construcció d'un discurs de violència no existent; la voluntat de crear un enemic intern dins l'Estat i la judicialització i la criminalització.

"Davant la voluntat de crear por, diem que la millor manera de combatre la por és estar juntes, organitzades i mobilitzar-nos. És la millor manera que no venci la voluntat que tenen que ens quedem a casa", ha insistit.

En aquest context, Reguant ha demanat la "llibertat immediata" del detinguts. "On estan les bombes?", ha preguntat per després criticar que la nota de premsa de la Guàrdia Civil estigui plena de supòsits. En la nota, la Guàrdia Civil assegura que s'ha localitzat material i substàncies "susceptibles" de ser utilitzades per fabricar artefactes "a l'espera de la confirmació dels especialistes".