Detenen 32 persones a Tarifa per la seva relació amb el tràfic de drogues

La Guàrdia Civil va detenir 32 persones –entre elles un agent– acusades de pertànyer a una organització dedicada al tràfic d'haixix a gran escala des del nord d'Àfrica fins a la costa de Tarifa, i va intervenir dues tones d'aquesta substància, així com tres embarcacions i cinc vehicles terrestres. L'institut armat va explicar que la xarxa desarticulada en l'operació anominada Casual estava establerta principalment a Tarifa, si bé es van produir detencions de persones amb residència a la veïna localitat d'Algesires i a Còrdova.

La investigació va començar al gener, quan els agents van sospitar de l'alt nivell de vida de diverses persones establertes a Tarifa que no es corresponia amb els seus ingressos. Així mateix, comptaven amb algunes persones que també desenvolupaven activitats legals per passar desapercebuts i no ser vinculats amb el món del tràfic de drogues.

Aquesta organització tenia una primera branca delictiva especialitzada en la introducció de la droga mitjançant embarcacions recreatives a través del port de Tarifa i una segona branca que utilitzava embarcacions pneumàtiques tripulades per experts bussos. Durant la primera fase d'explotació de l'operació, la Guàrdia Civil va interceptar dues partides de vint fardells d'haixix mitjançant aquest mètode. Com a conseqüència d'aquestes dues confiscacions, es van practicar diferents escorcolls a finques i habitatges de Tarifa.