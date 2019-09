Detenen dues persones a Barcelona per intercanviar pornografia infantil

Agents de la Policia Nacional van detenir a Sevilla un estudiant de 28 anys que presumptament actuava com a líder i instructor d'altres pedòfils estrangers a fòrums d'intercanvi de pornografia infantil, en el marc d'una operació en què van ser detingudes set persones més, dues d'elles a Barcelona. L'arrestat a Sevilla mantenia nombrosos contactes a aplicacions de missatgeria instantània i xarxes socials, emmagatzemava material pornogràfic de menors d'edat i era administrador de grups de pedòfils molt tancats. Per entrar-hi, exigia condicions extremes, com l'enviament d'imatges d'incestos reals.

A més d'aquest home de Sevilla van ser detingudes set persones més a Barcelona (2), la Corunya (1), Comunitat Valenciana (2) i Madrid (2), tres més han estat imputades i un menor d'edat posat sota protecció, ja que el material sexual que compartia era protagonitzat per ell mateix.