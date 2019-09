L'operador de viatges Thomas Cook fa fallida i deixa penjats 600.000 turistes

Incertesa i neguit. Així és com es troben els centenars de milers de turistes -uns 600.000, dels quals 150.000 del Regne Unit- que s'han vist afectats aquest dilluns pel tancament sense avisar de l'operador de viatges britànic Thomas Cook. L'empresa, que té 178 anys d'història, ha fet fallida després del fracàs de les negociacions per garantir un rescat I amb el seu tancament, una munió de turistes s'han quedat sense vols per tornar a casa o sense les vacances que ja tenien planejades, i ara hauran de ser repatriats amb altres companyies o a través de vols xàrter del govern britànic.

En paraules de l'administració del Regne Unit, els treballs per dur a casa tots els afectats suposarà "la repatriació més gran en la història de temps de pau". Hi farà en la majoria de casos a través de vols charter durant les pròximes dues setmanes i sense cost per als turistes.

Perillen 22.000 llocs de treball



A més, hi ha també 22.000 treballadors arreu del món que poden perdre la feina. Thomas Cook entra en liquidació després que hagi fracassat un rescat multimilionari que impulsava un dels seus principals accionistes, Fosun, un fons xinès. Fosun havia compromès 900 milions de lliures des de l'agost però en els últims mesos els bancs demanaven 200 milions més per contingències i Thomas Cook no els ha aconseguit. A banda, el govern britànic ha descartat rescatar la companyia, que va sobreviure a dues guerres mundials.

Condor continuarà operant tot i el tancament de la seva empresa matriu



Tot i el tancament de Thomas Cook, la companyia aèria Condor, que forma part de la matriu, continuarà operant. En un comunicat, la línia aèria alemanya ha lamentat que el grup no pogués obtenir el refinançament del conglomerat xinès Fosun, dels bancs o dels creditors. Amb tot, ha assegurat que continuarà operant com a empresa alemanya. Per evitar restriccions de liquiditat, Condor ha sol·licitat un préstec garantit per l'estat alemany, que està sent revistat pel govern federal del país. La companyia transporta vuit milions de passatgers cada any fins a més de 100 destinacions a tot el món, entre elles Barcelona i les Illes Balears.

El conseller delegat de Condor, Ralf Teckentrup, ha assegurat en declaracions recollides al comunicat que continuaran concentrant-se en el que fan "millor", portar els clients als seus destins "de manera segura i amb puntualitat". Teckentrup també ha reivindicat que fa més de 60 anys que s'han especialitzat en vols vocacionals i que són la primera línia aèria escollida pels "viatgers d'oci".