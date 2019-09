La Policia de Hong Kong utilitza gas lacrimogen de nou contra els manifestants

La policia va respondre amb gas lacrimogen i amb nombroses detencions en una nova jornada de protestes a la 16a setmana consecutiva de mobilitzacions contra el govern de Hong Kong. Ahir es van produir disturbis en dos centres comercials presos pels manifestants, que van tornar a forçar la paralització de la xarxa de transports de la ciutat.

En concret, els manifestants van prendre el control dels centres comercials Sha Tin i Nam Cheong apuntant directament a les empreses que consideren alineades amb el Govern xinès i forçant el seu tancament. A Sha Tin la tensió va escalar fins que la policia va utilitzar gas lacrimogen, segons va informar el South China Morning Post.

Als carrers els manifestants van aixecar barricades amb mobiliari urbà, en alguns casos incendiant-los, mentre que la policia va concentrar-se en la protecció de la xarxa de transport urbà i a mantenir l'aeroport en funcionament. No obstant això, no van poder evitar el tancament de les estacions de metro (MTR) de Sha Tin i Kowloon. També va tancar el centre comercial Maritime Square de Tsing Yi.

Els antiavalots van utilitzar gas lacrimogen al carrer Tam Kon Po, al barri de Sha Tin, mentre que els manifestants van arrencar llambordes per llançar-les contra els agents. A la zona hi havia desplegats els temuts membres de l'Equip Tàctic Especial, els raptors.

L'estratègia dels manifestants va tornar a ser la de convocar les concentracions a través de xarxes socials, forçar el tancament dels comerços o estacions de metro i ràpidament dispersar-se per concentrar-se posteriorment en un altre lloc. Així, un grup de manifestants desplaçat des de Sha Tin es va concentrar al costat de la ribera del riu Shing Mun, on van llançar una bandera xinesa a l'aigua.

Dissabte ja es va produir diversos disturbis en els quals la Policia va emprar gasos lacrimògens per dispersar centenars de manifestants al parc Tuen Mun, on hi havia prevista la celebració d'una altra protesta local. A més, grups de simpatitzants de la Xina van retirar els missatges contra el Govern de Hong Kong als Murs de Lennon.

A més, es van produir nombroses detencions, incloses les de dos adolescents, noi i noia, tots dos de tretze anys. El noi va ser arrestat durant la nit de dissabte a Tseung Kwan O per «possessió d'armes ofensives» després que els agents li trobessin un punter làser i un pot de pintura amb polvoritzador. La noia va ser detinguda també dissabte després de la crema d'una bandera xinesa a Tuen Mun.