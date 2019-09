Puigdemont: «Primer detenen i després busquen proves»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont creu que les detencions de membres dels CDR acusats de planejar presumptament accions violentes formen part del "relat" en què considera que "s'ha convertit la democràcia espanyola". "Primer detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions", ha apuntat Puigdemont a través d'una piulada.



L'expresident recorda els precedents de l'Adrià i la Tamara Carrasco, a qui es van retirar els càrrecs més greus després d'haver-los detingut o intentat detenir per suposats delictes de terrorisme. En una altra piulada, l'expresident de la Generalitat ha assegurat les detencions als membres dels CDR formen part d'una "fabricació de casos de terrorisme" davant un independentisme que "no ha caigut mai en les provocacions".



"Ni així: serens i ferms, que és el que els treu de polleguera", ha assenyalat Puigdemont, que ha defensat que "la resposta a la repressió és la llibertat".





Sabem com van actuar en el cas de la Tamara, i com ho han fet en d'altres casos. Primer detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions. Tot al servei d'un relat, que és en el que s'ha convertit la democràcia espanyola. #LlibertatIndependentistes https://t.co/uf3Ruu9MTX — Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2019