El rescat dels extraterrestres de l'Àrea 51 acaba amb una gran festa

Una convocatòria a Facebook publicada a mitjan juny com una broma va fer saltar les alarmes entre les forces militars dels Estats Units quan van veure que més de dos milions de persones s'havien apuntat per «assaltar» l'Àrea 51 amb l'objectiu de rescatar extraterrestres que la cultura popular situa a la famosa base militar. L'esdeveniment, anomenat Storm Area51, They Can't Stop All Of Us (Tempesta a l'Àrea 51: No poden detenir-nos a tots), ja ha estat eliminat per Facebook. Les forces militars van emetre una dura advertència abans de l'esdeveniment dient que s'utilitzaria la força letal contra qualsevol que intentés entrar sense autorització al lloc, l'existència del qual el govern va reconèixer el 2013.

Finalment, la milionària convocatòria va derivar en una escena festiva als voltants de la zona, fortament vigilada. L'acte va atreure milers de persones. La majoria no van intentar entrar a les instal·lacions, excepte dues persones, que van ser detingudes: un home per orinar en una tanca i una noia per intentar mirar per sota d'una porta.

L'intens secretisme que envolta la base, l'existència de la qual no va ser reconeguda pel Govern dels Estats Units fins al 2013, ha arribat a convertir-se en el tema principal de les teories de conspiració i el fenomen ovni.