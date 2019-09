Una seixantena de líders mundials participaran a la Cimera del Clima

Una seixantena de líders mundials participaran avui a la Cimera del Clima organitzada per l'ONU per tal d'impulsar compromisos nous, concrets i urgents contra l'escalfament global, en una reu-nió que tindrà com a gran absent el president nord-americà, Donald Trump. Els dirigents arriben a la cita pressionats pel carrer després de les massives mobilitzacions protagonitzades divendres per joves de tot el món, que mostren una creixent preocupació popular pel canvi climàtic.

La figura més mediàtica d'aquest moviment juvenil, la sueca Greta Thunberg, portarà el seu missatge directament als governants, ja que participarà a la cimera per invitació de Nacions Unides. L'organització i el seu cap, António Guterres, fa mesos que insisteixen que aquesta ha de ser una reunió diferent: allunyada dels discursos i centrada en accions concretes. Per això, ha apostat per un format diferent, segons el qual únicament els líders que arribin a Nova York amb anuncis específics, ja sigui a escala nacional o dins de coalicions de països, podran intervenir-hi.

La participació, segons l'últim programa, inclou molts pesos pesants de l'escena internacional, inclosos la cancellera alemanya, Angela Merkel; el president francès, Emmanuel Macron; l'indi, Narendra Modi; el turc, Recep Tayyip Erdogan; el primer ministre britànic, Boris Johnson; i l'italià, Giuseppe Conte. També hi intervindrà el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que presentarà l'Acció Climàtica per a l'Ocupació, una iniciativa que Espanya lidera al costat de Perú. A més, hi haurà una àmplia representació llatinoamericana, amb el president de Colòmbia, Iván Duque; el de Xile, Sebastián Piñera; i el de l'Equador, Lenin Moreno, entre altres líders mundials.

La Xina, el màxim emissor de diòxid de carboni del món, i Rússia, el quart després dels Estats Units i l'Índia, participaran activament a la cimera, tot i que no estaran representats pels seus presidents.