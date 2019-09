Alerta Solidària assegura que no ha pogut ni parlar amb els detinguts

El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha explicat que els advocats encara no han pogut ni parlar amb els set membres dels CDR que han passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid. En una entrevista a Rac 1, el portaveu de l'organització que s'encarrega de la defensa dels independentistes detinguts ha denunciat una "guerra bruta comunicativa". En aquest context, Pellicer ha lamentat que l'Audiència Nacional actuï per perseguir delictes futurs que encara no han passat i ho ha emmarcat en la creació d'un "relat de criminalització que té poc a veure amb la realitat".

Segons ha explicat Pellicer, la Guàrdia Civil ha confiscat material informàtic, ordinadors, tabletes, telèfons i llibretes, però no tenen cap informació que tinguessin previst atemptar. Els set membres dels CDR que continuen detinguts estan investigats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius.

Sobre aquesta qüestió, el portaveu d'Alerta Solidària ha subratllat que s'està parlant d'un futurible i d'un delicte intencional. "El que no es pot fer les perseguir delictes futurs que encara no han passat". Un fet que, segons ha afegit, posa en dubte la presumpció d'innocència.

Pellicer ha considerat que en un estat democràtic no hauria de ser normal que encara no s'hagin pogut comunicar amb els detinguts i ha afegit que forma part de "l'estratègia de sembrar caos i por". De fet, segons ha afirmat, no els hi han comunicat ni que els detinguts han estat traslladats a Madrid. Ara estan a l'espera de saber si es podran entrevistar amb ells i encara no se'ls ha notificat si ho podran fer al llarg del dia d'avui ni quan passaran a disposició judicial.