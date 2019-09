Detinguda la mare del nadó que va ser trobat apunyalat en un contenidor a Gijón

La Policia Nacional ha detingut la mare del nadó que va aparèixer mort en un contenidor de Gijón, amb almenys vuit punyalades. Més d'un mes de dures investigacions en què s'han bolcat totes les unitats de la Comissaria per aclarir aquest crim que va commocionar la ciutat. La dona, després de prestar declaració al jutjat, va entrar a presó provisional.

La mare vivia al bloc de davant del contenidor

Menys de dos mesos després, després d'una àrdua i exhaustiva investigació de la Policia Nacional, la mare biològica de l'infant i la seva parella sentimental van ser detinguts per un crim que va commocionar tota la ciutat. Silvia A. M., de 28 anys i ja a la presó acusada de l'assassinat; i Daniel B. S., de 27 anys i en llibertat amb càrrecs, vivien a l'àtic del número 325 del carrer Jenaro Suárez Prendes, just al davant del contenidor en el qual va aparèixer el nadó. La investigació policial continua oberta i les diligències judicials es troben sota secret de sumari i encara són moltes les incògnites obertes al voltant d'aquest tràgic succés, sense precedents a Gijón.

La macabra troballa del nadó va tenir lloc cap a les dues de la matinada del 2 d'agost, quan un veí que acostumava a rebuscar entre les escombraries va trobar una motxilla a l'interior del contenidor. En obrir-la es va trobar amb un nadó cobert de sang, encara amb restes de placenta i el cordó umbilical.

Poc després es van presentar al lloc diverses dotacions policials que immediatament van començar la investigació. Des que l'autòpsia va revelar que l'havien assassinat a punyalades -almenys 8 talls profunds, a més d'altres ferides més superficials per tot el cos del nadó- va ser "una prioritat absoluta" per a tots, especialment per als agents de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) i la Brigada Judicial.

Hores ingents de treball, revisions exhaustives de les imatges de les càmeres de seguretat, senyals de telefonia mòbil, examen de les restes biològiques, vestigis i presa de declaracions als veïns del barri. També el control d'hospitals i centres de salut de Gijón, Astúries i comunitats limítrofes.

La investigació policial continua en marxa i encara són moltes les preguntes sense resposta

"És una noia tímida i no sabíem que estava embarassada". Ningú al barri volia pensar que els responsables del tràgic crim del nadó fossin persones amb les que es creuaven cada dia. "Porten aquí tota la vida, la veritat que estem molt sorpresos, flipant, perquè no sabíem que estigués embarassada", assegura Martín Villa, veí de l'immoble. "No m'ho puc creure, no tinc paraules", deia una altra veïna del número 325 del carrer Jenaro Suárez Prendes que, a més, té nens petits. Molts d'ells, fins i tot, havien parlat amb ells de la macabra troballa del nadó davant dels seus casos. "Van actuar amb una enorme fredor, com si no tinguessin res a veure i fins i tot van dir que era terrible el que havia passat", explica una veïna en assabentar-se que els ocupants de l'àtic havien estat detinguts per aquest crim que els va deixar commocionats fa menys de dos mesos.