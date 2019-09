Els diputats podran seguir cobrant el seu sou fins al dia abans del 10-N

Álvarez de Toledo va oferir el seu lloc com a número u per Barcelona a Inés Arrimadas

Álvarez de Toledo va oferir el seu lloc com a número u per Barcelona a Inés Arrimadas efe

Els diputats podran seguir cobrant el sou fins al dia abans de les eleccions del 10-N, en el cas que sol·licitin la «indemnització de transició» entre legislatures, o fins a la jornada en què es constitueixin les noves Corts Generals, gairebé un mes després, si formen part de la Diputació Permanent.

És un dels acords que va adoptar la mesa del Congrés en la reunió d'ahir, l'última de la legislatura, ja que avui es publicarà al BOE i entrarà en vigor el decret que convoca les eleccions del 10 de novembre i que, per tant, dissol les cambres parlamentàries.

La reunió va servir per tancar assumptes de gerència interna i per preparar el període que transcorre entre el dia d'avui i el de la constitució de les Corts de la següent legislatura. Avui, en el decret de convocatòria electoral, apareixerà la data de creació dels nous Congrés i Senat.

El límit per a la configuració de les cambres està determinat a la Constitució: dins els 25 dies se-güents al dels comicis, de manera que la data que no es pot superar és el 5 de desembre. Tot apunta que dins la primera setmana de desembre s'enquadrarà l'acte.

Els diputats al Congrés podran cobrar una «indemnització de transició», també coneguda com «indemnització per cessament». És una figura del règim de protecció social dels parlamentaris dirigida als que es quedarien sense ingressos en abandonar l'escó per convocatòria electoral.

L'acord de la mesa referent a això permetrà que segueixin cobrant el mateix que fins ara, però amb dues excepcions: el cobrament serà sobre 46 dies, en concret fins al dia abans de les eleccions; i només podran accedir a la indemnització els que no tinguin altres remuneracions. Es fa pagament únic d'una quantia calculada sobre els anys de mandat, o si aquest no fos complet, sobre fracció superior a sis mesos.



Proposta ciutadana

Després de l'anterior dissolució de les Corts, el març d'aquest any, van demanar la indemnització 216 parlamentaris. Actualment, més de 650.000 persones, a través de la plataforma Change.org, promouen que els diputats no percebin la indemnització.

Una dotzena de propostes de llei que havien estat registrades pels grups parlamentaris al Congrés decauran per segona vegada en sis mesos després de la dissolució de les Corts, entre elles la Llei d'eutanàsia, que la cambra baixa va prendre en consideració el 10 de setembre passat.

D'altra banda, Cs va donar un nou cop de porta a la possibilitat de formar una coalició amb el PP sota el nom d'Espanya Suma. La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va arribar a oferir el seu lloc com a número u per Barcelona perquè l'ocupi, en aquesta hipotètica coalició, Inés Arrimadas.

Álvarez de Toledo va assegurar ahir, amb relació a la decisió de Mas Madrid de concórrer a les eleccions generals del 10 de novembre, que sempre ha pensat que Íñigo Errejón és un dels «personatges més sobrevalorats de la política a Espanya».