Els laboristes decidiran després de les eleccions si avalen romandre a la UE

El Partit Laborista britànic va decidir al seu congrés anual que només concretarà després d'unes eleccions generals si dona suport o no la permanència a la Unió Europea en un segon referèndum. Els militants del principal partit de l'oposició van votar a favor d'una moció avalada pel líder, Jeremy Corbyn, que advoca per mantenir la neutralitat durant els comicis i en contra d'una altra alternativa que instava a donar suport des d'ara a la pertinença al bloc europeu. Si arriba al poder en eleccions anticipades, el Laborisme va explicar que negociarà un nou acord per a la retirada de la UE i convocarà un referèndum perquè els ciutadans triïn entre aquest pacte o romandre al bloc.