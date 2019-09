L'emotiu discurs de Greta Thunberg a la Cimera del Clima de l'ONU

L'activista sueca Greta Thunberg, que s'ha convertit en la icona de la lluita contra el canvi climàtic, ha retret als líders mundials la seva passivitat, culpant-los de que estiguem "a l'inici d'una extinció massiva", durant la seva intervenció en la Cimera del Clima de l'ONU, que es va celebrar dilluns a Nova York.

"Estem a l'inici d'una extinció massiva i només parleu de diners i de contes de fades sobre un creixement econòmic etern", ha dit la jove de 16 anys amb llàgrimes als ulls. "Com us atreviu!", ha etzibat.

"Heu robat els meus somnis i la meva infància amb les vostres paraules buides", els ha dit, i ha recalcat que encara són a temps de corregir el rumb. Però, "si trieu fallar-nos", ha advertit, "mai us ho perdonarem".

Thunberg va adquirir fama mundial amb el moviment reivindicatiu 'Fridays for future' en què es manifestava cada divendres davant el Parlament de Suècia per exigir a les autoritats polítiques mesures contra el canvi climàtic. Milers de joves d'altres països --com ara Espanya-- han seguit el seu exemple.

Aquest any ha estat una de les convidades a la Cimera del Clima de l'ONU, que compta amb la participació de 60 líders mundials, entre ells el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.