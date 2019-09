Més de mil persones es manifesten a Manresa fins davant la Guàrdia Civil

El lema «Els carrers seran sempre nostres» va tornar a sonar ahir a Manresa a la manifestació convocada pels CDR en protesta per la detenció de membres del col·lectiu, ahir al matí. Més d'un miler de persones es van concentrar, primer, a la plaça de Sant Domènec. Posteriorment hi va haver manifestació fins davant la caserna de la Guàrdia Civil, a la carretera de Cardona. Un cordó dels Mossos d'Esquadra a la confluència amb el Francesc Moragas va impedir que anés més enllà.

La protesta es va convocar a primera hora de la tarda. Citava tothom a 2/4 de 8 del vespre a Sant Domènec. Es va omplir. Una pancarta amb el lema «Detencions arbitràries. Terrorisme d'estat» va presidir l'acte durant el qual membres dels CDR van llegir un manifest. «Avui ens hem llevat amb la notícia que han sigut detingudes 9 independentistes», van dir. «Ens volen atemorides, volen que tinguem por de la seva repressió, que no sortim al carrer per manifestar-nos en contra d'unes sentències que segur que seran molt dures».

Gent amb estelades i amb rètols improvisats contra les detencions va interrompre en diverses ocasions la lectura del manifest amb aplaudiments i crits de llibertat pels presos independentistes.

A continuació van afirmar que «tant a Catalunya com a Manresa no abaixarem el cap, sinó que, ara més que mai, ens hem de mantenir dempeus per defensar-nos d'aquells que violen els nostres drets i no volen respectar les nostres llibertats». Després van fer un crit a «combatre» la repressió. Segons els organitzadors de l'acte, «així només faran que omplim els carrers per fer la societat lliure que volem i a la qual tenim dret». La concentració es va acabar amb el poema «No passareu», d'Apel·les Mestres, que Jordi Cuixart va recitar al Suprem, i Els Segadors.

L'organització va desconvocar l'acte avisant la gent que estigués alerta per si es convoquen noves mobilitzacions i amb un explícit «anem a donar un volt». A partir d'aquí es va marxar cap a la carretera de Cardona en direcció a la caserna de la Guàrdia Civil. Primer els assistents van entonar l'Estaca, i després durant tot el recorregut crits d'«independència» i «llibertat presos polítics».

La Policia Local va anar desviant el trànsit de totes les cruïlles i els Mossos d'Esquadra van impedir que la manifestació s'acostés a la caserna. Cap a 2/4 de 9 del vespre es va dissoldre. Entre els qui convidaven la gent a marxar hi havia Jordi Pesarrodona.