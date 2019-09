Obert el termini per sol·licitar el vot per correu en les eleccions del 10-N

Obert el termini per sol·licitar el vot per correu en les eleccions del 10-N Aniol Resclosa

El termini per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del 10 de novembre s'ha obert aquest dimarts, coincidint amb la convocatòria oficial dels comicis.

Segons ha informat Correus, la sol·licitud del vot per correspondència s'ha de presentar personalment i en imprès oficial a qualsevol oficina postal fins al dia 31 d'octubre inclusivament, en l'horari habitual d'obertura.

La petició l'ha de fer personalment cada elector, excepte en el cas de malaltia o discapacitat -acreditada mitjançant certificació mèdica oficial- que impedeixi la formulació personal de la sol·licitud, en què podrà ser presentada en nom de l'elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment.

En el moment de formular la sol·licitud, els interessats han d'acreditar la seva personalitat presentant davant el treballador de l'oficina postal el DNI, passaport o carnet de conduir originals.

Correus també gestionarà el vot per correspondència per a les eleccions locals parcials que se celebraran el 17 de novembre a 35 municipis i 88 entitats locals menors en què no es va presentar cap candidat per als comicis del 26 de maig, així com a tres municipis més amb taules l'escrutini de les quals va ser anul·lat en les últimes eleccions municipals.

En aquest cas, el termini de sol·licitud de vot per correu també s'obre aquest dimarts i acabarà dijous 7 de novembre.