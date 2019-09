El Pakistan fa campanya contra el dengue, que afecta 10.000 persones

Les autoritats del Pakistan van començar ahir una campanya per contenir l'avanç del virus del dengue, que ja ha infectat més de 10.000 persones. 16 persones han mort de la malaltia, segons un portaveu del ministeri de Sanitat, Sajid Shah, que va alertar que els hospitals de tot el país estan desbordats pels casos de dengue. «Aquest any han estat identificats 10.013 casos», va afegir Shah. Part de la campanya per contenir l'avanç del virus se centra a informar sobre mesures preventives i administrar tractaments gratuïts, segons el portaveu.