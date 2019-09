Torra reclama «explicacions» a Sánchez per les declaracions sobre «detencions preventives» de CDR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha escrit una carta al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per reclamar "explicacions per les declaracions fetes per la delegada" del seu govern, Teresa Cunillera, sobre "detencions preventives" de CDR i pel "conjunt d'actuacions dutes a terme contràries als drets i llibertats públiques" en el cas contra els nou activistes detinguts. A la missiva, Torra expressa la seva "indignació" i la de "tot el govern de Catalunya, així com una part molt important de la ciutadania catalana per un exemple més de la utilització dels aparells de l'Estat per a una finalitat política". "La senyora Cunillera informava d'unes detencions preventives que no haurien de ser possibles en un veritable Estat de Dret", afirma Torra.

A la carta, el president de la Generalitat insisteix que el moviment independentista català "ha estat, és i serà un moviment pacífic i no violent" que busca la creació d'una república "sempre per mitjans democràtics". Torra assegura que les nou detencions es van fer en una "operació judicial-policíaca-mediàtica que se saltava tots els principis de la presumpció d'innocència". A més, afirma que l'operació serveix per "inventar un fals relat de violència a Catalunya".

"A Catalunya volem basar tota l'actuació de les administracions públiques en el respecte escrupolós dels drets humans, civils i polítics, individuals i col·lectius", defensa Torra. "Per això li demano explicacions per les declaracions fetes per la delegada del Govern sobre les detencions preventives i pel conjunt d'actuacions dutes a terme contràries als drets i llibertats", conclou.