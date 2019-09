El 79% dels catalans creu que el procés està en un mal moment

El 79% dels catalans considera que el procés està en un mal moment, segons un sondeig de balanç de situació publicat ahir per Metroscopia, que apunta que aquesta opinió afecta també majoritàriament votants de formacions independentistes.

El sondeig determina que el 70% creu que ara el més urgent és propiciar l'entesa entre catalans, i la majoria, tant votants independentistes com no, creuen que tant la Generalitat com el Govern espanyol han comès «errors greus» en les seves respectives estratègies al voltant del procés.

Segons Metroscopia, la dada del 79% de ciutadans que perceben que el procés està en un mal moment suposa el percentatge més elevat des de gener del 2017, quan ho veia així el 63% dels enquestats.

Aquest balanç de situació negatiu es produeix entre els enquestats independentment dels partits als quals diuen que voten.

D'altra banda, el 95% dels enquestats considera que el Govern espanyol ha comès «errors greus que han impedit trobar una sortida al problema que representa el procés».