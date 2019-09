La Cambra de Representants inicia el procés per destituir Donald Trump

Primer pas formal per intentar destituir Donald Trump com a president dels Estats Units. La Cambra de Representants dels EUA, de la mà de la presidenta demòcrata, Nancy Pelosi, ha anunciat formalment que inicia el procés per a un 'impeachment'. La decisió arriba després de l'últim escàndol de Trump: els demòcrates sospiten que va pressionar al president ucraïnès perquè li expliqués draps bruts de Joe Biden, un dels seus principals rivals a les eleccions del 2020. Segons apunten algunes informacions, Trump hauria intentat pressionar Volodímir Zelenski amb un pagament de 250 milions de dòlars a canvi d'informació sobre un possible cas de corrupció de Biden.

En un discurs, Pelosi ha dit que Trump ha "violat seriosament la constitució" dels Estats Units i ha "admès demanar al president d'Ucraïna accions que el beneficiaven a ell políticament". La presidenta de la Cambra de Representants ha assegurat que "ningú està per sobre de la llei", tampoc l'inquilí de la Casa Blanca.

Segons Pelosi, Trump "ha traït el jurament del seu càrrec, la seguretat nacional i la integritat de les eleccions". "Per això, avui anuncio que la Cambra de Representants tira endavant amb una investigació oficial per a la destitució", ha dit la demòcrata.

El president dels Estats Units ha assegurat a través de Twitter que publicarà sencera la seva conversa telefònica amb Zelenski, que diu que va ser "molt amigable i totalment apropiada". "Cap pressió i, a diferència de Joe Biden i el seu fill, cap quid pro quo!", ha assegurat en referència a l'hipotètic cas de corrupció del candidat demòcrata, que implicaria també el seu fill. Segons Trump, els demòcrates estan fent una "destructiva caça de bruixes" contra ell.



El procés de l'impeachment

La Constitució dels Estats Units permet al Congrés destituir presidents durant el seu mandat si considera que han comès una traïció al país o crims molt greus. El procés comença amb una petició de la Cambra de Representants, com la iniciada aquest dimarts per Pelosi, que força a l'obertura d'una investigació.

Els demòcrates tenen el control de la Cambra de Representants, i en les últimes hores diversos congressistes s'han mostrat partidaris de l'impeachment, mecanisme que fins ara Pelosi intentava evitar per no perdre suports en els estats més partidaris de Trump. Actualment hi ha sis comitès que tindrien investigacions contra el president, i caldrà veure quin presenta els articles d'impeachment, que la Cambra, amb majoria demòcrata, haurà de votar.

El procés es pot complicar, però, de cara al Senat, amb més republicans, i que és el que hauria de promoure una espècie de judici contra Trump, amb la participació del Suprem, advocats per al president, els senadors com a jurat i un grup d'advocats de la cambra com a fiscals. Si dos terços dels senadors consideren al president culpable, se'l destitueix i el vicepresident li ha de prendre el relleu.

El procés s'ha iniciat només per Andrew Johnson el 1868 i, més recentment, per Bill Clinton. Cap dels dos va ser obligat a plegar. Nixon va dimitir abans de ser sotmès a un impeachment.