Col·loquen falsos explosius a les seus d'Òmnium, ERC, CUP, ANC i Interior

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que els objectes sospitosos que han aparegut aquest dimecres en diverses seus de partits, entitats i al Departament d'Interior són simulats. Concretament, s'han localitzat a les seus d'Òmnium Cultural, de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), d'ERC, de la CUP i d'Interior, segons han confirmat fonts de les entitats, dels partits i de la conselleria.



Els Mossos han activats els protocols i dispositius habituals per a aquests casos, amb la mobilització dels Tedax i altres unitats especialitzades. La situació en tots els punts ja ha tornat a la normalitat i els Mossos investiguen ara qui hi ha darrere d'aquesta acció. L'objecte era un bidó amb un líquid verd, amb la inscripció "TNT" i una bandera espanyola.



Seguint els protocols habituals per a aquests casos, els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona dels edificis, com per exemple on es troba la seu d'Òmnium, al carrer de la Diputació, mentre examinaven els objectes sospitosos. En el cas de la CUP, han localitzat el bidó davant de la seu, al carrer de Casp, cap a les 9 del matí i una patrulla de la Guàrdia Urbana se l'ha endut directament "sense avisar els Mossos", segons fonts de la formació.





?? Aquesta matinada ha aparegut un paquet sospitós davant la nostra seu. Els @mossos han activat els protocols i dispositius habituals en aquests casos. Seguiu les seves indicacions.



La previsió és que en breu la situació torni a la normalitat. — Òmnium Cultural (@omnium) September 25, 2019