Col·loquen falsos explosius a les seus d'Òmnium, ERC, ANC i Interior

Els Mossos d'Esquadra han examinat i retirat aquest dimecres quatre falsos paquets explosius que s'han localitzat davant de les seus d'ERC, l'ANC, Òmnium Cultural i la Conselleria d'Interior a Barcelona, segons han confirmat fonts del partit i de les entitats a l'ACN.



A primera hora del matí s'ha tallat el carrer Diputació després de localitzar davant la seu de l'entitat cultural un objecte sospitós, segons ha avançat a primera hora 'El Periódico'.



L'objecte era un bidó amb un líquid verd, amb la inscripció "TNT" i una bandera espanyola. El carrer ha estat tallat fins que els Mossos han retirat el bidó i han comprovat que es tractava d'una falsa alarma.





????Aquesta nit, a la 1, ha aparegut un objecte sospitòs davant la nostra seu. Alertats per un veí els Mossos han verificat que no era perillós. Ara som a la Ciutat de la Justícia on tenim la vista per la demanda de Foment a la campanya de @EinesPaisConsum #ObjectiuIndependència