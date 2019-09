Cs insta el president a condemnar «la violència»

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va titllar ahir «d'irresponsable» el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver escrit una piulada «justificant els violents». Roldán va assegurar que un president «ha de condemnar sempre la violència» i va dir que encara esperen que Torra ho faci. Per aquest motiu, va avançar que demanaran que Tor-ra comparegui al Parlament perquè «doni la cara i expliqui als ciutadans si és el president de la Generalitat o el capitost dels CDR». La diputada de Cs també va criticar que dirigents de JxCat com Elsa Artadi i Laura Borràs participessin «en manifestacions contra la Guàrdia Civil i de suport a persones que poden acabar condemnades per terrorisme», i on es van sentir càntics «propis de l'antiga ETA». Després d'haver assegurat dilluns que la Guàrdia Civil va trobar goma2 als escorcolls de l'operatiu, ahir Roldán va suavitzar les seves declaracions i va manifestar que aquestes persones van ser detingudes «presumptament per tinença d'explosius».