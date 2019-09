Detenen 5 responsables de l'empresa de carn entatxonada Magrudis

Efectius de la Unitat Central Operativa Mediambiental (Ucoma) van detenir ahir José Antonio Marín, propietari de Magrudis, empresa que va comercialitzar la carn entatxonada La mechá, la qual va donar positiu per listèria, així com quatre responsables més de l'empresa.

Les detencions es produeixen després de l'escorcoll de la nau industrial d'aquesta societat comercial per ordre del Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, organisme judicial que ha obert una investigació per aclarir si hi ha responsabilitat penal davant l'alerta sanitària per listeriosi, que ha afectat més de 200 persones i ha provocat tres morts.

Segons van informar fonts d'aquesta unitat específica del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil a Europa Press, la detenció d'aquestes cinc persones va tenir lloc després de l'escorcoll d'aquesta nau industrial, així com d'un dels domicilis d'un dels individus.

Cal apuntar que la titular del Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, va traslladar a l'Ucoma un informe que reflecteix que una mostra d'un lot de carn La mechá de l'empresa Magrudis va donar positiu per listèria el mes de febrer passat.

L'informe remès, que ha estat admès per avançar en la investigació pel jutge instructor, indica que es va avisar «en temps i forma» Magrudis de la contaminació dels seus productes pel bacteri Listeria monocytogenes.