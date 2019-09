Johnson acatarà la sentència que prohibeix tancar el Parlament

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va afirmar ahir que, «òbviament», respectarà la sentència del Tribunal Suprem que declara il·legal el tancament del Parlament, tot i que va insistir que suspendre l'activitat parlamentària va ser «la decisió correcta» i va advocar per celebrar noves eleccions.

D'aquesta manera, va rebutjar possibles impugnacions o subterfugis per mantenir tancades la Cambra dels Comuns i la Cambra dels Lords. «No crec que sigui el més adequat, però seguirem endavant i per descomptat tornarà al Parlament», va afirmar Johnson en declaracions als mitjans a Nova York, on participa en l'assemblea general de l'ONU.

«Discrepo profundament de la decisió del Tribunal Suprem. Tinc el màxim respecte pels jutges, però no crec que sigui la decisió correcta i penso que la suspensió s'ha utilitzat durant segles sense cap tipus de problema», va esgrimir Johnson.

El primer ministre britànic va subratllar que, per a ell, «el més important és assolir el Brexit el 31 d'octubre» i confia que ara els diputats tinguin «molt de temps» per parlar del tema. Johnson confia en la possibilitat d'assolir un «bon acord» abans de la data límit, per la qual cosa no es planteja demanar la pròrroga a la qual suposadament l'obliga una llei de recent aprovació.

«Hi ha molta gent que vol frustrar el Brexit», va criticar Johnson, que va suggerir que, després de la sentència coneguda ahir, ara se li complica poder concretar l'acord a què aspira el seu govern. Els negociadors europeus van descartar renegociar el pacte establert per l'executiu de Theresa May.

Sobre la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en cas que no hi hagi acord i el Parlament no autoritzi un Brexit dur, Johnson va mostrar-se inamovible. «Com dicta la llei, el Regne Unit deixarà la UE el 31 d'octubre passi el que passi», va subratllar. Fonts de Downing Street van descartar que Johnson tingui previst presentar la dimissió després de la sentència del Suprem, tot i que van confirmar que tornarà a Londres quan hagi pronunciat el seu discurs davant les Nacions Unides.