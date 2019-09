El jutge de l'Audiència Nacional interrogarà demà els set CDR que continuen detinguts

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón interrogarà demà els set detinguts dilluns vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) que segueixen arrestats en dependències de la Guàrdia Civil a Madrid, segons van informar fonts jurídiques. En l'operació van ser arrestats nou presumptes integrants dels CDR per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, si bé a última hora de dilluns dos van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant l'Audiència Nacional quan se'ls citi, i se'ls va mantenir l'acusació de ter-rorisme.

Mentrestant, Xavier Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, que representa legalment els detinguts, va explicar ahir que els advocats encara no havien pogut ni parlar amb els set membres dels CDR que havien passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid. En entrevistes a diversos mitjans de comunicació, el portaveu de l'organització va denunciar una «guerra bruta comunicativa». En aquest context, Pellicer va lamentar que l'Audiència Nacional actuï per perseguir delictes futurs que encara no han passat i ho va emmarcar en la creació d'un «relat de criminalització que té poc a veure amb la realitat». Segons ha explicat Pellicer, la Guàrdia Civil ha confiscat material informàtic, ordinadors, tauletes, telèfons i llibretes, però no tenen cap informació que tinguessin previst atemptar. El portaveu d'Alerta Solidària va subratllar que s'està parlant d'un futurible i d'un delicte intencional. «El que no es pot fer és perseguir delictes futurs que encara no han passat». Un fet que, segons va afegir, posa en dubte la presumpció d'innocència.

Pellicer considera que en un estat democràtic no hauria de ser normal que encara no s'haguessin pogut comunicar amb els detinguts i va afegir que forma part de «l'estratègia de sembrar caos i por». Pellicer denuncia que es tracta d'una operació amb un «clar objectiu polític i electoral. És un cop sobre la taula del PSOE per intentar mostrar una imatge determinada de cara a les eleccions. I un avís per a navegants per frenar mobilitzacions properes de cara a la sentència», va afirmar.

Per la seva banda, el portaveu de Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega, va qüestionar l'escrit de la Fiscalia sobre l'operació. En una entrevista a Antena 3, González Vega va considerar ahir que la Fiscalia utilitza una «contundència» que no és pròpia d'una fase preliminar com l'actual sinó que es tracta de termes més propis d'un judici d'acusació. També va assenyalar la seva «sorpresa» pel fet que s'hagi fet pública informació «exhaustiva» quan el cas està sota secret de sumari. Una altra cosa que li crida l'atenció és el fet que estiguin investigats alhora pels delictes de terrorisme i de rebel·lió i va recordar que en els casos d'ETA mai s'investigava per rebel·lió, sinó únicament per terrorisme.