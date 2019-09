Les reaccions al discurs de Torra: «decebedor» i «triomfalista»

El discurs de Quim Torra al Debat de Política General ha rebut crítiques dels partits de l'opisició amb adjectius com "decebedor" i "triomfalista". El PSC, a més, ja ha avançat que ara per ara no tenen previst donar suport als pressupostos de la Generalitat.

Carrizosa censura que Torra hagi tornat a donar suport als CDR detinguts "per fets que van en la línia del terrorisme "

Els comuns veuen "decebedor" i "triomfalista" el discurs de Torra

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que hagi tornat a donar suport, durant el debat de política general, als detinguts dilluns per part de la Guàrdia Civil acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'armes. En una atenció als mitjans després del discurs de Torra a l'hemicicle, Carrizosa ha assegurat que als detinguts, vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR), se'ls investiga per "fets gravíssims que van en la línia de delictes de terrorisme". "No ha parlat del que realment interessa als catalans, de les llistes d'espera en sanitat o dependència, de la pobresa infantil o de la fuga d'empreses, però sí que ha tingut paraules per donar suport als detinguts", ha criticat. Segons Carrizosa, Torra ha ofert un discurs de "política-ficció dictat pel fugat de Waterloo", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El dirigent taronja també ha avançat que la portaveu de Cs i candidata a la Generalitat, Lorena Roldán, respondrà aquest dimecres a la tarda a Torra al ple amb un discurs que "posi fi a aquesta bogeria separatista radical" i que afronti "el que importa a tots els catalans".



La presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha considerat que el discurs del president ha estat "decebedor, per triomfalista". "Hi ha una part de la realitat que Torra no vol veure. Parla com si la crisi econòmica hagués acabat, quan hi ha milions de persones que mai s'han arribat a recuperar, estem a les portes d'una nova recessió i el Govern no ha fet els deures", ha lamentat la líder dels comuns al Parlament. A més, ha retret al president que no hagi donat dades "de pobresa i desigualtat" i "s'hagi centrar en unes xifres macroeconòmiques que són enganyoses". "Potser creixem, però a costa de qui?", s'ha preguntat. De la mateixa manera, en la valoració feta davant els mitjans després del discurs de Torra, Albiach ha volgut mostrar-se positiva en parlar de la possibilitat que el Govern i els comuns acabin negociant i pactant els pressupostos per al 2019. "És cert que les propostes de pressupostos que ha fet no ens semblen malament", ha dit, tot afegint, però, que "fins que no es tinguin les xifres negre sobre blanc", no podran posicionar-se en ferm. "Ara volem una nova reunió amb Economia per veure dades per departaments", ha conclòs.

El PSC diu a Torra que "no compti" amb ells pels pressupostos si els presenta com una eina per a l'autodeterminació



El PSC descarta donar suport als pressupostos perquè el full de ruta que Torra té sobre la taula "no té res a veure" amb el dels socialistes. En una atenció als mitjans després del discurs de Torra al debat de política general, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha criticat que el cap de l'executiu ha deixat clar que el seu full de ruta és "fer efectiva l'autodeterminació i la independència", a diferència dels socialistes, que volen uns pressupostos i que Catalunya prosperi, però que no estigui en la "lògica de la confrontació", com consideren que la situa Torra. "Quan un president diu que els pressupostos són l'eina d'estabilitat per a l'autodeterminació i la independència, és evident que no pot comptar amb el partit socialista", ha reblat. La portaveu socialista ha afirmat que cal una millora de finançament per a Catalunya i negociar amb l'Estat, i ha considerat que l'actitud de Torra no va en aquesta direcció. Granados ha lamentat que el discurs de Torra en el debat de política general no ha aportat res, més enllà de constatar que el Govern està "desorientat" i que no té "cap proposta". D'altra banda, li ha retret l'actitud de "confrontació".

El PPC lamenta que Torra alimenti "la revolta de l'1-O" i amagui la "incompetència" del Govern

El diputat del PPC Santi Rodríguez ha lamentat que en el discurs inicial de Torra s'hagi dedicat a "alimentar la revolta de l'1 d'octubre" i hagi amagat la "incompetència" del seu executiu. En declaracions als periodistes des dels passadissos del Parlament, el diputat dels populars no ha vist "massa novetats" en el discurs de Torra i li ha retret que s'hagi dirigit només als "adeptes" independentistes tornant a oblidar, segons ha dit, més de mig Catalunya que no està d'acord amb la independència. Rodríguez ha considerat que Torra segueix amb la línia de continuar alimentant el conflicte amb l'objectiu "d'alimentar l'esperit nacional i el procés". En canvi, ha lamentat que hagi amagat la "incompetència" del seu executiu per gestionar de manera eficaç els serveis públics i "els problemes de tots els ciutadans i no només dels independentistes".