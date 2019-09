Torra: «No permetré que associïn un moviment democràtic amb el terrorisme»

L'arrest de nou independentistes i la situació de bloqueig polític que viu Espanya han estat els eixos del discurs de Quim Torra del Debat de Política General que ha arrencat aquest dimecres al Parlament. Una intervenció en la qual el president de la Generalitat ha afirmat que no permetrà que "associïn un moviment democràtic amb el terrorisme", en referència a les detencions. També ha reclamat de nou al Govern espanyol un referèndum pactat, ha denunciat que la democràcia espanyola "fa aigua" i ha insistit que no s'aturarà fins a "aconseguir la independència".

Torra ha demanat a l'Estat un referèndum "pactat, vinculant i reconegut", i ha preguntat a Espanya: "Què us fa por? Que no tingueu majoria?". Aquí, el cap del Govern ha instat l'Estat a acordar la votació: "Per què no ens feu callar uns quants anys amb un referèndum pactat, vinculant i reconegut com fan els països democràtics?".

Torra ha asseverat que no permetrà "mai" que es vulgui associar un moviment "radicalment democràtic" amb el terrorisme. El president ha insistit que l'independentisme ha estat, és i serà "pacífic i no violent", i que busca assolir el seu objectiu "sempre per mitjans democràtics".

Aplaudit pels diputats de JxCat i ERC, el cap del Govern ha demanat als partits constitucionalistes que deixin el codi penal "fora" del Parlament. Torra els ha reclamat que siguin "valents" per defensar els seus arguments i que permetin que la ciutadania s'expressi amb "claredat" en una pregunta "directa" sobre la independència: "Què us fa por? Que no tingueu majoria? Si a totes les vostres intervencions dieu que l'independentisme no és majoritari! Aleshores, quin problema hi ha? Què s'amaga darrere la vostra por?", ha insistit.

El president també ha opinat que la democràcia espanyola "fa aigües", i que l'ús "irregular" d'articles constitucionals ha aconseguit suspendre institucions i governs "legítims". Així mateix, Torra ha afegit que la "repressió" és una pràctica "normalitzada i animada" per una part de la representació política, i que ara ja no hi ha "cap gran partit" d'àmbit espanyol que no avali l'aplicació del 155 per "castigar la democràcia a Catalunya".

El cap del Govern també s'ha referit a la repetició electoral a les corts espanyoles i a la "greu crisi constitucional" de l'Estat: "Quan algú em parli d'inestabilitat institucional a Catalunya m'arrencarà un ample somriure". Torra ha preguntat de forma retòrica qui té dificultats "reals" amb la cultura del pacte i l'acord. "Qui és que té al·lèrgia d'entendre's amb aquell que és diferent?".

Torra ha repetit que es deu "exclusivament" al Parlament i al poble, i que és en les eleccions o en els referèndums on cal assenyalar "el camí a seguir". "Respectar la voluntat popular hauria de ser la segona institució republicana. Com a president de Catalunya, el compliment del mandat de la voluntat popular és el principal deure que m'autoexigeixo", ha subratllat.

Finalment, Torra ha parlat del seu judici al TSJC, ajornat fins el 18 de novembre: "Ja és casualitat, oi, que decideixin ajornar-lo gairebé dos mesos després d'haver fet una cursa com s'ha vist poques vegades al TSJC -plena d'irregularitats i errors processals- per poder inhabilitar-me com més aviat millor? Ara no interessa que el meu judici es produeixi just abans de les eleccions? Quin escàndol i que trist tot plegat", ha conclòs.