Arriben al centre penitenciari de Soto del Real els set membres dels CDR acusats de terrorisme

Els set membres dels CDR acusats de terrorisme han arribat al centre penitenciari de Soto del Real a les 20 hores, segons fonts penitenciàries. Havien sortit de l'Audiència Nacional en un autocar de la Guàrdia Civil a les 18.30 h. El jutge Manuel García Castellón, titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, ha decidit enviar-los a presó comunicada sense fiança aquest dijous a la tarda després d'interrogar-los al matí.

El magistrat els investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. El magistrat considera que hi ha indicis que els set arrestats formen part d'ERT (Equip de Resposta Tàctica), "una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via, incloses les violentes". Estaven arrestats a dependències de la Benemèrita des de dilluns.