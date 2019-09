Busquen un nadó al riu Besòs presumptament llançat pel seu pare de 16 anys

Mossos d'Esquadra i Bombers van suspendre, fins a aquest matí, la recerca del nadó que el pare hauria llançat, dimarts, al riu a Sant Adrià de Besòs. Els tres cossos d'emergència van dur a terme durant tot el dia un dispositiu ampli amb unitats subaquàtiques, canines i un helicòpter per pentinar la llera i les zones de canya. També es va buscar dins del riu. Els Mossos van confirmar que hi havia un menor detingut pel cas. Es tracta del pare del nadó, de 16 anys, que s'hauria dirigit a la comissaria dimarts acompanyat pel seu pare per confessar que s'havia desfet del fill. Segons testimonis, el jove hauria entrat en un bar, tot xop, i va dir que uns nois l'havien robat. Després el jove, que amb la seva parella havien ocultat l'embaràs, es va acabar lliurant als Mossos d'Esquadra.