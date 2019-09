Errejón accepta ser candidat, després del suport de les bases

Les paperetes verdes pràcticament unànimes al saló d'actes de la Casa del Poble d'UGT van convertir ahir Íñigo Errejón en candidat de Más Madrid per a les generals. Falta concretar el nom de la candidatura, encara que militants van corejar a l'assemblea el nom de «Más País». Errejón va dedicar les seves primeres paraules a la militància. «Amb aquesta força sí que podem anar a les eleccions», va assegurar.

«Estic disposat a encapçalar la candidatura», va declarar després del suport a concórrer per posar fre «a una situació de bloqueig» i amb una iniciativa «de progrés, ecologistes i feminista», diu la resolució. La candidatura serà «majoritàriament femenina» i convoquen altres territoris per anar en aliança sempre que «no es perjudiqui el bloc de progrés». Errejón proposa un comitè electoral per decidir en quins territoris es poden presentar per no restar.

Les seves primeres paraules van ser per a la militància, per demostrar la seva «capacitat d'organització, maduresa, reflexió i lloc en comú quan criden les necessitats del país per fer una cosa gran». No obstant això, també s'ha sentit a dir que ha estat el causant de «dividir l'esquerra». Tampoc es va oblidar de la seva companya de cartell el 27-M, Manuela Carmena, que no era a l'assemblea, però que ja li ha transmès el seu suport.