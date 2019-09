La Junta de Portaveus del Parlament es reuneix per la detenció dels CDR

La Junta de Portaveus es reunirà aquest dijous a la tarda a petició de JxCat, ERC i CUP-CC, després que l'Audiència Nacional hagi decretat presó per al set membres dels CDR detinguts, acusats de terrorisme. El diputat de la CUP Carles Riera ha demanat la paraula durant les votacions del debat de política general per reclamar la suspensió temporal del ple i la celebració d'una reunió extraordinària de la Junta per donar una "resposta institucional" a la decisió de l'Audiència. El president de la cambra, Roger Torrent, ha respost que la reunió es podria celebrar en acabar el ple, i els quatre diputats cupaires han abandonat l'hemicicle. Al final del ple Gemma Geis (JxCat) i Sergi Sabrià (ERC) també han demanat la reunió de la Junta, i comuns i PSC s'han mostrat a favor d'assistir-hi. El final del debat s'ha crispat i Torrent ha expulsat de l'hemicicle el president de Cs, Carlos Carrizosa, en cridar-lo a l'ordre quatre vegades.

Un cop acabat el ple, Sabrià i Geis han demanat la paraula per sumar-se a Riera -ja fora l'hemicicle- en la petició de la reunió "urgent" de la Junta. Carrizosa també ha pres la paraula i ha preguntat a Torrent sota quin article del reglament s'empara per convocar una Junta quan el ple ja s'havia donat per acabat: "No procedeix", ha opinat. Carrizosa ha apujat el to i ha dit que a Cs se senten "amenaçats" pels qui donen "suport al terrorisme". "Vergonya al Parlament!", ha exclamat. Torrent, que ja havia aixecat la sessió, ha cridat a l'ordre a Carrizosa.

Just després el líder del PSC-Units, Miquel Iceta, ha dit que no té "cap inconvenient" d'assistir a la reunió de la Junta, però ha apuntat que el Parlament hauria de ser la seu del respecte, els drets i les llibertats, així com també de la presumpció d'innocència. "La cambra com a institució hauria d'evitar entrar en col·lisió amb altres poders. El nostre estat de dret es basa en la separació de poders i no seria bo entrar en una dinàmica de no separar-los, faig una crida a la serenitat i a acceptar les regles del joc", ha afegit.

Al seu torn, Alejandro Fernández (PPC): ha dit que Espanya és "una gran democràcia del món". Just després Torrent ha tornat a cridar a l'ordre Carrizosa per segona i tercera vegada. Susanna Segocia (CatECP) s'ha sumat a donar suport a la reunió de la Junta. Seguidament, el president del Parlament ha fet la quarta i última crida a l'ordre al president de Cs, que continuava escridassant la bancada de JxCat i ERC, i l'ha fet fora de l'hemicicle.

El dirigent de Cs ha marxat acompanyat de la resta de diputats del seu grup, mentre seguia assenyalant i cridant els diputats i consellers independentistes: "Hem patit un cop d'estat, feu vergonya!". Diversos diputats han intercanviat acusacions de "terrorista". Segons fonts de JxCat, una diputada de Cs ha cridat "porcs terroristes" els membres del Govern de Quim Torra.