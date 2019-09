El jutge de l'Audiència Nacional envia a presó sense fiança els set membres dels CDR acusats de terrorisme

El jutge de l'Audiència Nacional ha decidit enviar a presó comunicada i sense fiança els set membres dels CDR detinguts des de dilluns després d'haver-los interrogat aquest dijous. El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'AN, Manuel García Castellón, els investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. El magistrat considera que hi ha indicis que els set arrestats formen part d'ERT (Equips de Resposta Tàctica), "una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via, incloses les violentes". El jutge no incorpora el delicte de rebel·lió que constava a la nota que va difondre dilluns la fiscalia. García Castellón entén que la "gravetat de les penes que comporten els delictes que se'ls imputen, la capacitat de destruir proves", la possibilitat de fugida i de reiteració delictiva justifiquen la presó.

El magistrat ha adoptat les mesures cautelars que sol·licitava la fiscalia que ha demanat presó incondicional per a tots ells i els ha acusat de delictes de tinença d'explosius, conspiració per a estralls i integració a organització terrorista "amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i alterar greument la pau pública". Els lletrats d'Alerta Solidària, que porten la defensa de cinc d'ells, han intentat demostrar durant l'interrogatori que la seva entrada a presó no era necessària, ja que són "persones normals".